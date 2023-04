Youth League - Hajduk Split surprend l'AC Milan et rejoint en finale l'AZ qui a battu le Sporting

Après une première période qui est restée vierge, les Italiens ont monopolisé le ballon sans parvenir à concrétiser une de leurs nombreuses occasions. Finalement, l'ouverture du score de Jere Vrcic (51e) pour les Croates a inversé la tendance. Rokas Pukstas (69e) et Simun Hrgovic (76e) ont effacé les espoirs des jeunes Rossoneri. En fin de rencontre, Kevin Zeroli (83e) a sauvé l'honneur pour les Milanais. Plus tôt dans la journée, les U19 de l'AZ Alkmaar ont été les premiers à décrocher leur ticket pour la finale. Après un score de 2-2 à l'issue du temps réglementaire, les Néerlandais ont fait preuve de plus de sang froid sur la séance de tirs au but (3-4) face à leurs homologues du Sporting Lisbonne. Diogo Cabral (9e) a donné l'avantage au Sporting, Ernest Poku (30e) et Ro-Zangelo Daal (36e) ont renversé la situation dans les minutes qui ont suivi. Après la pause, Chico Lamba (48e) a égalisé d'un tir des onze mètres. Dans la séance de tirs au but, Lamba et son coéquipier Rodrigo Ribeiro ont manqué leur tir tandis que du côté néerlandais, seul Fedde de Jong n'a pas trouvé le chemin des filets. La finale se jouera lundi à 18 heures dans le stade de Genève. Benfica est le tenant du titre. (Belga)