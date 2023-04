Zone euro: déficit public de 3,6% en 2022, en baisse

Selon l'office européen des statistiques, le déficit public s'est établi à 3,6% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro en 2022 alors qu'il atteignait encore 5,3% du PIB en 2021 et 7,1% du PIB en 2020. Les finances publiques avaient alors été plombées par la pandémie et les mesures de soutien à l'économie. En 2019, le déficit public en zone euro n'était que de 0,6% du PIB. En 2022, 20 États membres affichent un déficit. Les déficits les plus élevés ont été enregistrés en Italie (-8,0%), Hongrie et Roumanie (-6,2% chacune) et à Malte (-5,8%). Onze États membres affichent un déficit supérieur à 3% du PIB, dont la Belgique avec un déficit de 3,9% du PIB. Six États membres affichent un excédent, les plus élevés étant enregistrés au Danemark (+3,3%), à Chypre (+2,1%) et en Irlande (+1,6%). Le niveau de dette publique en zone euro s'est, lui, fixé à 91,6% du PIB en 2022, contre 95,5% en 2021 et 97,2% en 2020. En 2019, la dette publique atteignait 84,1% du PIB. En valeur absolue, la dette publique en zone euro atteignait plus de 13.272 milliards d'euros en 2022, contre 12.790 milliards d'euros l'année précédente. Fin 2022, les ratios de dette publique/PIB les plus faibles sont relevés en Estonie (18,4%), Bulgarie (22,9%), au Luxembourg (24,6%), Danemark (30,1%), en Suède (33,0%) et Lituanie (38,4%). Treize États membres ont un ratio de dette publique supérieur à 60% du PIB, les plus élevés étant enregistrés en Grèce (171,3%), Italie (144,4%), au Portugal (113,9%), en Espagne (113,2%), France (111,6%) et Belgique (105,1%). (Belga)