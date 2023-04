Après la Chine, Lula se tourne vers l'Europe en commençant par le Portugal

Pour son premier voyage en Europe depuis son retour au pouvoir, l'icône de la gauche latino-américaine a choisi de faire une visite d'Etat de quatre jours chez l'ex-puissance coloniale. L'ancien ouvrier métallurgiste de 77 ans, qui a déjà gouverné le Brésil de 2003 à 2010, souhaite remettre son pays au centre de la géopolitique mondiale et tente de jouer les équilibristes. Mais Lula a suscité une vive polémique en affirmant à Pékin que les Etats-Unis devaient cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine et que l'Union européenne devait "commencer à parler de paix". Des propos durement critiqués par Washington, qui l'a accusé de "faire l'écho de la propagande russe et chinoise sans prendre en compte les faits". Au Portugal, membre fondateur de l'Otan et un des premiers pays européens à fournir des chars de combat à Kiev, l'ambiguïté de Brasilia n'a pas fait bonne impression. "La position brésilienne aux Nations unies a toujours été la même: aux côtés du Portugal, des Etats-Unis et de l'Otan. (...) Cela dit, c'est très simple: si le Brésil change de position cela ne regarde pas le Portugal, qui maintiendra sa position et nous serons en désaccord", avait réagi en début de semaine le président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa. Ce sujet épineux sera certainement abordé samedi lorsque Lula rencontrera son homologue puis le Premier ministre portugais, le socialiste Antonio Costa. A l'occasion d'un 13e sommet luso-brésilien, le premier en sept ans, une douzaine d'accords bilatéraux doivent être signés, notamment dans les domaines de l'énergie, des sciences, de l'éducation et du tourisme. (Belga)