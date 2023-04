Challenger de Tallahassee - Zizou Bergs dans le dernier carré en Floride

Seul Belge engagé en Floride, Bergs affrontera samedi le Sud-Coréen Seong-Chan Hong, 200e mondial, pour une place en finale de ce tournoi sur terre battue dotée de 80.000 dollars le Sud-Coréen Seong-Chan Hong, 200e mondial. Zizou Bergs, 23 ans, a jusqu'à présent disputé sept finales sur le circuit Challenger. Il compte quatre titres au compteur en Challenger: Almaty, Lille et Saint-Pétersbourg en 2021 et Ilkley en 2022. Il a aussi perdu trois finales l'année dernière, à Saint-Brieuc, Troisdorf et Majorque. (Belga)