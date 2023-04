Championnats de Belgique de natation - Record de Belgique sur 400m libre pour Henveaux, qualifié pour les JO comme Vanotterdijk

Avec ce record, Henveaux réussit en prime les temps de qualifications pour les Mondiaux de Fukuoka (3:48.15) et des Jeux Olympiques de Paris 2024 (3:46.78). Vendredi, Henveaux, 23 ans, s'était offert le record de Belgique du 200m libre que détenait Glenn Surgeloose en 1:46.91 grâce à un temps de 1:46.31, qui lui valait déjà une qualification pour les Mondiaux, organisés du 23 au 30 juillet à Fukuoka, au Japon. Roos Vanotterdijk aussi a réussi le temps limite pour les Jeux, sur 100m dos, qu'elle a remporté en 59.87 alors que le minimum est fixé à 59.99. La nageuse du DMB et sa dauphine Fleur Verdonck (1:01.78) avaient réussi en séries le chrono pour Fukuoka (1:02.10). Vanotterdijk a également remporté le 50m libre en 25.31. Après son record de Belgique sur 50m brasse assorti d'une qualification pour les Mondiaux vendredi, Florine Gaspard a remporté le 100m brasse en 1:07.95. Valentine Dumont a dominé le 400m libre en 4:10.53. Invité vedette de ces Nationaux Open, le Français Florent Manaudou, champion olympique en 2012, a remporté le 50m libre en 21.98, devant Jérôme Eno (22.75), titré. Déjà vainqueur du 400m quatre nages, Logan Vanhuys s'est imposé sur 200m papillon (2:01.25) et 200m quatre nages (2:06.20) et compte trois titres après deux journées. Charles Grondel sur 100m brasse (1:03.34) et Sarah Dumont sur 200m papillon (2:14.41) ont décroché un deuxième titre chacun. Zinke Delcommune sur 200m quatre nages (2:18.50) et Noah Verreth sur 100m dos (57.12) ont également été titrés. (Belga)