Colombie: sept mineurs tués par une explosion dans une mine de charbon

"Selon un dernier bilan (...) nous avons retrouvé quatre corps sans vie que nous sommes en train de récupérer", a déclaré à la presse Alvaro Farfan, du service des pompiers du département de Cundinamarca (centre). L'accident s'est produit jeudi vers 01H00 du matin dans la municipalité de Cucunuba, à quelque 90 kilomètres au nord de Bogota. Selon les autorités, l'explosion qui s'est produite dans un tunnel reliant les mines El Roble et El Manto, serait due à une accumulation de gaz à l'intérieur des galeries. Le jour même, les secours ont retrouvé les corps de trois mineurs et, depuis, ils étaient à la recherche de quatre autres ouvriers restés coincés. Ces tragédies sont fréquentes en Colombie, en particulier dans les mines illégales de Cundinamarca et d'autres départements du centre et du nord-est. (Belga)