Décès de Mark Stewart, membre fondateur de The Pop Group

C'est en 1977 que cet artiste et activiste fonde à Bristol son groupe "The Pop Group", avec John Waddington, Simon Underwood, Gareth Sager et Bruce Smith. "Il s'est toujours exprimé pour prendre la défense des opprimés, et il a toujours fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que les gens soient traités correctement", précise Mute Records sur son site internet. Le label travaillait avec Mark Stewart depuis 1985 et son album solo "As the Veneer of Democracy Starts to Fade". "Il remettait en question tout ce qui était dit, dans ses convictions politiques ... Mark était déterminé à ce que tout le monde ait une voix et une chance", ajoute le label. The Pop Group empruntait des éléments de reggae, dub, free jazz et punk mais était surtout caractérisé par ses expérimentations sonores et son engagement politique, ce qui lui a valu, malgré son succès commercial relatif, d'être une inspiration pour des groupes tels que Sonic Youth, Primal Scream et Nine Inch Nails. Le groupe de trip hop, Massive Attack, également originaire de Bristol et influencé par le travail de ce "pionnier du post-punk", a tenu à rendre hommage à Mark Stewart. "RIP Mark Stewart. Bristol ne sera plus jamais pareil", a écrit le groupe sur Twitter. (Belga)