Delhaize - Neuf magasins fermés le jour d'une nouvelle réunion de conciliation

La Flandre, la Wallonie et Bruxelles comptaient chacune trois enseignes fermées samedi matin. Un mouvement de grève touche l'entreprise au lion depuis l'annonce de la direction, le 7 mars dernier, de faire passer sous franchise l'ensemble des 128 magasins détenus jusqu'ici en gestion propre. Cette annonce a provoqué la colère des employés et entrainé la fermeture d'un grand nombre de supermarchés. Ce nombre a néanmoins nettement diminué au fil des semaines. Le dialogue social est dans l'impasse depuis l'annonce. Le mois dernier, trois conseils d'entreprises spéciaux n'ont débouché sur aucune avancée. Un médiateur social du SPF Travail a alors été nommé par le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, mais la première réunion de conciliation menée mardi s'est soldée par un échec. Une deuxième rencontre entre la direction et les syndicats sous l'égide du médiateur doit avoir lieu samedi après-midi. Selon la RTBF, une vidéo a été envoyée vendredi aux collaborateurs de l'enseigne par le CEO de Delhaize. Dans celle-ci, Xavier Piesvaux justifie le plan de franchise au regard des résultats de l'entreprise et tente de rassurer les employés. "Tous les collaborateurs des supermarchés concernés ayant un contrat avec Delhaize gardent leur emploi et poursuivent leur carrière auprès du futur affilié", affirme-t-il. "Je suis convaincu à 100% que le plan d'avenir est la seule option pour garantir un futur durable à notre entreprise." Les syndicats ont réagi en qualifiant cette vidéo de "nouvelle provocation", à quelques heures de la réunion de conciliation. (Belga)