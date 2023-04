Delhaize - Une réunion de conciliation "tendue" entre syndicats et direction

La rencontre, qui aura duré 2h30, était lé 2e tentative de médiation entre les syndicats et les responsables de Delhaize depuis le 7 mars. Delhaize avait alors annoncé vouloir faire passer sous franchise l'ensemble des 128 magasins détenus jusqu'ici en gestion propre. La réunion a permis aux syndicats de dénoncer le "comportement intolérable" de la chaîne au lion à l'égard des travailleurs et du droit de grève, selon Myriam Delmée. Les interlocuteurs sont ensuite entrés dans le vif du sujet. "Y a-t-il une alternative à la franchise? Sont-ils prêts à débuter une procédure Renault? La réponse est non", a résumé la représentante du Setca. Les syndicats ont le sentiment que le dialogue social n'a pas de valeur aux yeux de la direction du groupe de supermarchés. La réunion avait débuté à 14h et s'est terminée vers 17h30. (Belga)