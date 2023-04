Invasion de l'Ukraine - Le fils du porte-parole du Kremlin se bat dans les rangs de la milice paramilitaire Wagner

Le chef du groupe Wagner assure avoir personnellement conseillé le fils en question à rejoindre l'armée régulière russe, qu'il a pourtant souvent critiquée pour son manque d'équipement, de formation et de leadership. Nikolay Peskov, qui a longtemps résidé à Londres sous un autre nom, a lui-même affirmé au journal à sensation russe KP qu'il a choisi de s'engager estimant faire son devoir. L'homme de 33 ans posait en uniforme, et aurait été médaillé. Mais les critiques jugeaient que cela ne prouvait en rien qu'il avait effectivement participé à la guerre. Selon Prigojine, le jeune Peskov a été déployé dans la région de Lougansk sous un faux nom après trois semaines d'entrainement. Il estime que le jeune homme s'est comporté de manière exemplaire durant six mois tout en critiquant que la majorité de l'élite russe n'envoie pas ses fils aux combats. "Les parents les protègent", selon M. Prigojine. (Belga)