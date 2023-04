Invasion de l'Ukraine - Ukraine: Chypre affirme sévir contre les violations des sanctions contre la Russie

Le commissaire aux finances, Pavlos Ioannou, a déclaré à la chaîne publique CyBC que les avoirs des personnes et des entités concernées avaient été gelés. Le quotidien chypriote de langue grecque Phileleftheros a indiqué de son côté que Bank of Cyprus, la principale banque de l'île, a "informé 4.000 clients possédant un passeport russe et ne résidant pas dans un pays de l'UE que leurs comptes allaient être clôturés". Chypre abrite depuis des années une importante communauté russe, en particulier à Limassol, sur la côte sud, paradis pour riches ressortissants russes. Treize "financiers" chypriotes ou ayant la double nationalité ont été sanctionnés par le Royaume-Uni et les Etats-Unis pour avoir aidé des oligarques russes à dissimuler leurs avoirs à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le porte-parole du gouvernement chypriote, Constantinos Letymbiotis, a affirmé cette semaine que Nicosie s'engageait à poursuivre tout Chypriote accusé par les Etats-Unis et le Royaume-Uni d'avoir permis à des oligarques de contourner les sanctions. Selon lui, le président Nikos Christodoulides a contacté Washington et Londres pour obtenir des preuves contre les personnes impliquées afin qu'elles puissent faire l'objet d'une enquête dans leur pays. Le gouverneur de la Banque centrale de Chypre, Constantinos Herodotou, a déclaré cette semaine que les banques chypriotes avaient gelé les comptes des 13 personnes accusées et d'un certain nombre de sociétés basées à Chypre. Ces dernières années, les autorités ont fermé par ailleurs 43.000 sociétés fictives et 123.000 comptes bancaires "suspects", a-t-il ajouté. Seuls 2,2 % de tous les dépôts bancaires de l'île appartiennent actuellement à des Russes, toujours selon le gouverneur. (Belga)