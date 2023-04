Jupiler Pro League - Seraing quitte la Pro League sur un partage avec Westerlo

Dès le premier quart d'heure, Seraing a obtenu un penalty qui a été converti par Marius (8e, 1-0). Westerlo a redoublé d'intensité en multipliant les actions dangereuses. Alors que Thomas Van den Keybus (28e) a décoché une frappe interceptée par Gillaume Dietsch, c'est Igor Vetokele qui a trouvé le chemin des filets avec une tête bien négociée (35e, 1-1). Après la pause, Jonas De Roeck a pris la décision de modifier son équipe avec trois changements alors que Jean-Sebastien Legros a conservé ses titulaires. L'attaque de Westerlo a alors manqué d'organisation et Seraing a gagné de l'espace dans l'entre-jeu. Sambu Mansoni (69e) n'est pas passé loin d'un but décisif, mais sa frappe a été arrêtée par Sinan Bolat. Les 'Métallos' ont obtenu quatre corners en fin de rencontre, qui sont tous passés au-dessus de la cage. Dans les dernières minutes, Christophe Lepoint a trouvé Marius (85e) qui a dévié le ballon sur la transversale. Au classement, Seraing est relégué en Challenger Pro League avec 20 points en 34 matchs. Alors que Westerlo est assuré de disputer les Europe playoff avec le 7e rang et 51 unités. Dimanche, Saint-Trond affrontera l'Antwerp à 13h30 qui a déjà son ticket pour les Champions' playoffs alors que les sept autres matchs se joueront à 18h30, à savoir Club Bruges/Eupen, Anderlecht/Malines, La Gantoise/Ostende, Oud-Heverlee Louvain/Standard, Courtrai/Union Saint-Gilloise, Zulte Waregem/Cercle Bruges et Charleroi/Genk. (Belga)