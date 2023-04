Le Patro Eisden Maasmechelen, entraîné par Stijn Stijnen, promu en Challenger Pro League

La saison prochaine, la Challenger Pro League passera de 12 à 16 équipe. Les trois premiers de la Nationale 1 sont directement promus. Le Patro, leader avec 79 points, est assuré d'une place dans le top-trois et valide ainsi son ticket pour l'antichambre de l'élite. Au niveau administratif, le club de Maasmechelen a reçu cette semaine le feu vert de la Commission des licences de l'Union belge de football pour évoluer à l'étage supérieur. Le Patro compte dans ses rangs quelques vieilles connaissances de la Jupiler Pro League, comme Wouter Corstjens (ex-Westerlo, La Gantoise, Lierse et Waasland-Beveren), Roman Ferber (ex-Mons, Charleroi et Mouscron) et Tom Pietermaat (Beerschot). Stijn Stijnen, 42 ans, ancien gardien des Diables Rouges et du Club Bruges, est l'entraîneur de l'équipe. Pour les deux autres tickets directs, le FC Liège, avec le buteur Jérémy Perbet ainsi que Gaëtan Englebert (T1) et Eric Deflandre (T2) sur le banc, est sur la bonne voie avec ses 76 points. La troisième place se jouera entre les Francs Borains (65 points) et la RAAL La Louvière (64 points). Les premiers cités n'ont provisoirement pas reçu leur licence pour la 1B. L'Olympic Charleroi, cinquième, n'a pas non plus reçu sa licence pour l'instant. (Belga)