Les Belges à l'étranger - Burnley et Vincent Kompany manquent une nouvelle occasion d'assurer le titre

Tous les buts de la rencontre ont été inscrits après la pause. Sam Field a donné l'avantage aux Rangers juste avant l'heure de jeu (58e), et l'ancien Anversois Manuel Benson, qui a disputé toute la rencontre, a égalisé (76e). Burnley s'est alors mis en quête des trois points, mais a été refroidi par l'Écossais Chris Martin (87e). Burnley est certain d'être promu en Premier League depuis le début du mois d'avril, mais le club n'a depuis remporté qu'une victoire en quatre matchs, et ce contre son dauphin, Sheffield United (2-0). Les duels contre Reading et Rotherham se sont soldés par un match nul. Au classement, alors qu'il lui reste trois matchs à disputer, Burnley reste leader avec 92 points, soit dix de plus que Sheffield United, qui joue la demi-finale de la FA Cup contre Manchester City et comptera donc un match de retard. Vincent Kompany a été cité ces derniers jours parmi les candidats au poste d'entraîneur à Chelsea pour la saison prochaine. Il figurerait sur une liste de trois noms, aux côtés de Mauricio Pochettino et d'un autre entraîneur dont le nom n'a pas été dévoilé. L'ancien capitaine des Diables Rouges avait déjà été mentionné auparavant à Tottenham. En Championship, il a été nominé pour le titre d'entraîneur de l'année avec Michael Carrick (Middlesbrough) et Mark Robins (Coventry City). Le lauréat sera annoncé dimanche. (Belga)