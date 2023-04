Les Belges à l'étranger - Loïs Openda, auteur d'un doublé et d'un assist, grand artisan du succès de Lens sur Monaco

Après 16 minutes de jeu, Openda avait déjà fait trembler les filets à deux reprises: à la 9e, après une récupération de Deiver Machado aux abords du rectangle, il tentait de lober Alexander Nübel, qui touchait le ballon, Guillermo Maripan dégageait sur la ligne, mais Openda suivait bien et envoyait le ballon au fond des filets. A la 16e, il se trouvait à la réception d'un centre de la gauche de Machado et ne laissait aucune chance à Nübel. Il porte son compteur à 17 buts en championnat. Juste avant la pause, Lens frôlait le troisième but lorsque Seko Fofana envoyait un missile sur la barre transversale (44e). En seconde période, Openda poursuivait son festival avec une passe décisive pour Adrien Thomasson après s'être joué sur la droite de Maripan (56e). Openda cédait sa place à Adam Buksa dans les arrêts de jeu (90e+1). Du côté de Monaco, Eliot Matazo est monté à la 88e minute. Lens (66 points) reprend provisoirement la deuxième place devant Marseille (64 points), qui joue dimanche à Lyon, alors que Monaco (61 points) reste coincé au quatrième rang. (Belga)