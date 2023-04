Météo - Bataille céleste entre soleil et nuages ce week-end

Les éclaircies iront en s'élargissant et apporteront un temps sec sur l'ouest et le centre durant la soirée. Le sud du sillon Sambre et Meuse sera, lui, encore la proie d'une zone de pluie. La nuit sera globalement sèche, malgré la possibilité d'une ondée locale et de nuages bas sur le relief ardennais. Éole soufflera modérément alors que le mercure se stabilisera entre 6°C sur les hauteurs et 8 ou 9°C en plaine. La fin du week-end débutera sous un ciel dégagé, sauf en Ardenne où les nuages bas feront de la résistance. Le ciel s'assombrira néanmoins rapidement et la fin de matinée s'agrémentera des premières gouttes. L'après-midi sera bien arrosée avec, par endroits, un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 12 et 16°C sous un vent modéré à assez fort, sauf sur l'ouest, où il sera faible à modéré. La nuit sera au diapason, même si quelques percées verront le jour dans la voûte cotonneuse. Les nuages resteront toutefois majoritaires et seront accompagnés d'averses. Le thermomètre chutera entre 4 et 9°C. Lundi, la rivalité entre nébulosité et soleil reprendra de plus belle, avec des averses parfois intenses, à l'instar des rafales de vent qui pourront atteindre 50 km/h. Il fera entre 7 et 12°C. (Belga)