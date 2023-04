Météo - Temps nuageux et sec samedi

Ce samedi matin, le temps sera sec et nuageux avec de la brume ou du brouillard dans l'ouest. En fin de matinée, une zone de pluie atteindra nos régions depuis la France et s'étendra au reste du pays dans l'après­-midi. Les maxima seront compris entre 12 et 16°C. Le vent de sud­-ouest sera le plus souvent modéré de secteur sud. Sur l'ouest, il sera plutôt faible et variable. La soirée et la nuit verront la nébulosité variable se partager le ciel avec des éclaircies de plus en plus larges. Quelques ondées seront encore possibles. Le thermomètre ira de 4 à 10°C sous un vent modéré. (Belga)