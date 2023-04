Nuisance des avions - Les Bruxellois survolés demandent la suppression des vols de nuit et des jets privés

Revenant sur le problème des nuisances sonores générées par l'aéroport Zaventem et le survol de la capitale, l'association affirme dans un communiqué que "la suppression des vols de nuit est une première mesure essentielle pour la santé des centaines de milliers de personnes survolées. Encore faut-il que l'aéroport de Zaventem soit contraint d'élargir la nuit de 23h00 à 07h00 si on ne veut pas assister à une concentration des vols entre 06h00 et 07h00". Quant aux jets privés, "s'ils posent moins de problèmes de nuisances sonores aux Bruxellois, leur réduction améliorerait néanmoins la qualité de l'air et serait bénéfique pour la planète", poursuit le communiqué signé par la présidente de l'association, Brigitte Buffard. "C'est bien l'interdiction des vols bruyants qu'il faut obtenir, et non leur simple surtaxation (comme actuellement) qui ne fait que remplir les caisses de l'aéroport sans améliorer le sort des victimes", poursuit encore l'ASBL qui défend "les Bruxellois survolés". Le collectif témoigne de son appui au ministre de la Mobilité George Gilkinet (Ecolo) qui a promis d'ici le 21 juillet une proposition sur le survol de la capitale pour "soulager les riverains et les protéger". Bruxelles Air Libre Brussels estime dès lors que le gouvernement fédéral est à la croisée des chemins : "il doit choisir publiquement cet été entre, d'une part, le climat et la santé publique, et d'autre part la croissance et les profits d'un aéroport privé situé sur le territoire de la Flandre". (Belga)