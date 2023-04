Réforme des retraites en France - Visite d'Emmanuel Macron en Alsace: 3 personnes seront jugées pour outrage

Ces trois manifestants sans antécédents judiciaires, deux hommes et une femme, comparaîtront sur reconnaissance préalable de culpabilité pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a indiqué la procureure, Catherine Sorita-Minard, confirmant en les précisant des informations du journal L'Alsace. Une quatrième personne avait été interpellée et placée en garde à vue mais son dossier a fait l'objet d'un classement sans suite car l'infraction était insuffisamment caractérisée. La procureure de Colmar a, par ailleurs, été saisie de deux plaintes concernant la coupure volontaire d'électricité survenue lors de la visite du chef de l'Etat mercredi dans la commune voisine de Muttersholtz. L'Etat a porté plainte pour cette coupure qui a affecté deux communes. Cette coupure de courant était survenue lors de la visite du chef de l'Etat à l'entreprise Mathis. L'usine spécialisée dans la construction en bois s'était retrouvée privée de courant sans pour autant plonger les lieux dans le noir. Cette action a été revendiquée par le syndicat CGT et une enquête est en cours. (Belga)