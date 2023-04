Une rédactrice en chef allemande licenciée après une interview de Schumacher généré par IA

Anne Hoffmann, rédactrice en chef du magazine Die Aktuelle, a été licenciée après avoir supervisé la ligne éditoriale de la publication depuis 2009. Die Aktuelle a publié cette semaine un article polémique en Allemagne et ouvert le débat sur les risques de l'intelligence artificielle. En une du magazine apparaissait une photo de M. Schumacher, avec le titre "Michael Schumacher : la première interview !". Un sous-titre précisait : "Cela semble trompeusement réel". Dans les pages intérieures, il devenait évident que le tabloïd écrivait sur un faux entretien généré par un site internet d'intelligence artificielle. L'ancien pilote a quitté la vie publique après un grave accident de ski en 2013 qui lui a causé de graves lésions cérébrales. Le média a présenté ses excuses à la famille Schumacher et jugé que l'article n'aurait jamais dû être publié. "Il ne correspond en rien aux standards journalistiques que nous - et nos lecteurs - attendent d'un éditeur comme Funke", a fait savoir Bianca Pohlmann, directrice opérationnelle des magazines Funke. (Belga)