WRC - Rallye de Croatie - Elfyn Evans nouveau leader après l'abandon de Thierry Neuville

Le Gallois a profité de l'abandon de Thierry Neuville (Hyundai) dans la 11e spéciale pour prendre la tête du classement. Alors qu'il était leader, le pilote belge entamait la 11e spéciale, la 3e du jour, avec 10.8 d'avance sur Elfyn Evans, mais apès 5,2 km, il sortait de route et heurtait un arbre et se retrouvait incapable de repartir. C'est le premier abandon de la saison pour Thierry Neuville, 2e du championnat après être monté sur le podium des trois premiers rallyes de la saison (3e à Monte-Carlo et en Suède, 2e au Mexique). Après 12 spéciales, Evans est en tête avec 22.6 secondes d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Ford) et 44.8 sur le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai). Le Français Pierre Loubet et son copilote belge Nicolas Gilsoul (Ford) sont 4e à 2:06.9, tandis que le Français Sébastien Ogier (Toyota), victime de deux crevaisons et sanctionné d'une pénalité vendredi, pointe au 5e rang à 2:08.3 d'Evans, lui qui a enlevé la 12e spéciale. Egalement retardé par une crevaison vendredi, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), champion du monde en titre, a lui remporté les trois premières spéciales de la journée. Il pointe au 7e rang à 2:11.6 du leader. La même boucle de quatre spéciales sera répétée samedi après-midi. Quatre autres spéciales ont au programme de dimanche avant l'arrivée à Kumrovec à l'issue de la Power stage. (Belga)