WRC - Rallye de Croatie - Thierry Neuville "voulait tellement gagner" en l'honneur de Craig Breen

Depuis la deuxième spéciale du rallye, vendredi, Neuville occupait la tête du classement. Avec son équipe Hyundai Motorsport, le pilote rêvait de remporter le rallye de Croatie pour honorer son coéquipier décédé, Craig Breen. "Je veux m'excuser auprès de l'équipe. Nous voulions tellement gagner, vous savez pourquoi. Nous nous sommes battus pour, mais cela n'a pas fonctionné. Quand vous luttez pour la victoire, il arrive que vous commettiez une erreur avec de grandes conséquences", a expliqué le pilote à Zagreb. Vendredi matin, Neuville avait pris la tête malgré un certain inconfort avoué. Dans l'après-midi, il a vu Evans revenir à 5.7 secondes grâce à un meilleur choix de pneus chez Toyota. Après les deux premières spéciales samedi matin, l'avance était remontée à 10.8 secondes. Mais la troisième a été fatale. "Nous luttions pour la victoire, et protégions notre place de leaders", a expliqué Thierry Neuville. "Nous avons abordé un virage à droite, j'ai freiné peut-être un peu trop tard et j'ai pris la corde, après quoi la voiture a chassé de l'arrière-gauche et a heurté quelque chose dans l'herbe. J'ai tout de suite compris que notre rallye était terminé." "J'avais un peu le même sentiment que vendredi matin", a poursuivi Neuville. "Je ne me sentais pas très confortable dans la voiture. J'ai voulu maintenir mon rythme et j'ai freiné trop tard, après quoi deux roues se sont bloquées", a-t-il précisé. La Hyundai n'a pas été lourdement endommagée, et pourra reprendre le départ de la Power Stage dimanche, afin de grappiller quelques points. (Belga)