Championnats de Belgique de natation - Record national du 200m brasse pour De Schryver, Vanotterdijk et Henveaux les plus titrés

De Schryver a remporté le 200m brasse en 2:10.83, effaçant déjà des tablettes la marque de 2:11.60 qu'il avait établie le 7 avril dernier à Eindhoven. Le nageur du ZNA s'était alors emparé du record qui appartenait à Basten Caerts depuis le 29 mai 2016 (2:12.57). Il manque le temps de qualification pour les Mondiaux de Fukuoka (2:10.32). Roos Vanotterdijk a frôlé son record national du 100m libre. Victorieuse en 54.56 devant Valentine Dumont (54.96), elle a échoué à 5 centièmes de son chrono de référence. Vanotterdijk a également remporté le 50m dos (28.16) et le 50m papillon (26.60). Victorieuse sur 50m libre et 100m dos, la nageuse du DMB termine ces Nationaux avec cinq titres. Personne n'a fait mieux. Lucas Henveaux s'est montré le plus rapide sur 100m libre en 49.97, remportant un beau duel avec Jérôme Emo (50.09). Le Liégeois gagnait aussi le 800m libre en 8:04.42 et réussissait ainsi un quadruplé en crawl, après ses victoires (avec records de Belgique) sur 200m et 400m. Outre leurs titres, Vanotterdijk et Henveaux quittent ces championnats avec une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris, respectivement sur 100m dos et 400m libre. Invité vedette de ces championnats Open, le Français Florent Manaudou a gagné le 50m papillon (23.42) devant Sébastien De Meulemeester (24.58), sacré champion de Belgique. Alisée Pisane a dominé le 1.500m libre en 16:37.54, Grace Palmer (2:28.78) a gagné le 200m brasse et Kevin Guldentops (26.70) s'est adjugé le 50m dos. (Belga)