Conflit au Soudan - Un employé de l'ambassade égyptienne blessé par balle

Des milliers de ressortissants égyptiens se trouvent dans ce pays voisin et ont besoin d'une opération d'évacuation "bien planifiée, sûre et organisée", a commenté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le cabinet a également annoncé dimanche avoir débuté l'évacuation de certains citoyens égyptiens vers "des zones sûres" du Soudan. De nombreux pays ont débuté ce week-end l'évacuation de leur personnel diplomatique et de leurs citoyens présents au Soudan, notamment les États-Unis, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et la Grèce. (Belga)