Coupe des Nations de cyclisme sur piste - Lotte Kopecky et Shari Bossuyt remportent l'américaine

Kopecky et Bossuyt, championnes du monde de l'américaine, l'ont emporté avec 53 points devant les Britanniques Katie Archibald et Neah Evans (44), empochant ainsi de précieux points dans la course à la qualifications pour les Jeux de Paris. Nicky Degrendele a pour sa part terminé au pied du podium en sprint. Elle a été battue par la Mexicaine Luz Gaxiola dans la course à la médaille de bronze et se classe 4e. La Canadienne Kelsey Mitchell s'est imposée devant la Colombienne Martha Bayona en finale. Dimanche, lors de la dernière journée de compétition, Lotte Kopecky disputera l'omnium, une discipline olympique. (Belga)