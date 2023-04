Coupe du monde d'escalade - Hannes Van Duysen prend la 2e place en finale du bloc à Hachioji

Qualifié pour la finale grâce à sa 5e place en demi-finales plus tôt dans la journée, le Gantois de 18 ans a été devancé en finale par le Français Mejdi Schalck. Un autre Français, Paul Jenft, monte sur la 3e marche du podium. Simon Lorenzi et Nicolas Collin n'étaient pas parvenus à s'extraire des qualifications vendredi, terminant respectivement 33e et 35e. Chez les dames, Chloé Caulier n'avait pas non plus passer le cap des qualifications, qu'elle a terminées à une 29e place partagée. La victoire chez les dames est revenue à l'Américaine Brooke Raboutou. La Coupe du monde se déroule sur un total de douze épreuves et s'achèvera à Wujiang en Chine, au mois de septembre. Après Fukuoka, la deuxième manche aura lieu du 28 au 30 avril à Séoul, en Corée du Sud. Elle hébergera deux épreuves: le bloc et la vitesse chez les dames comme chez les messieurs. (Belga)