CSI 4* de Fontainebleau - Niels Bruynseels 5e du Grand Prix

Quatorze concurrents ont réalisé un sans-faute dans le premier parcours et ont disputé le barrage. Seuls cinq d'entre eux ont encore effacé le parcours sans erreur. Parmi eux, Delux qui n'a pas été le plus rapide en en 37.68 secondes. La victoire est revenue au Français Roger Yves Bost (Cassius Clay VDV Z) en 35.24 secondes. Rik Hemeryck (Navarro van het Eelshof) a pris 9 points de pénalité dans le premier parcours et Wilm Vermeir (Enola Gay of Two Notes Z) a abandonné. (Belga)