ELMS - Victoire en catégorie GTE pour Alessio Picariello à Barcelone

Champion 2020 dans cette même catégorie, le Carolorégien et ses deux équipiers, l'Américain Ryan Hardwick et le Canadien Zacharie Robichon, étaient inscrits sur la Porsche 911 RSR n°16 engagée par l'équipe allemande Proton Competition. Qualifié en troisième position de leur classe à l'issue des essais, le trio a réalisé une course de totale maîtrise pour décrocher sa première victoire de la saison. Picariello, Robichon et Hardwick s'imposent devant les Ferrari Formula Racing et JMW Motorsport qui complètent le podium en GTE. Dans cette même catégorie, le Grézien Ulysse De Pauw a pris la septième place sur la Ferrari 488 GTE n°51 préparée par le team italien AF Corse et qu'il partageait avec le Grec Kriton Lendoudis et le Portugais Rui Aguas. Le Turc Salih Yoluc, l'Irlandais Charlie Eastwood et le Suisse Louis Deletraz ont remporté la victoire générale et en LMP2 Pro-Am aux 4 Heures de Barcelone sur l'Oreca-Gibson du Racing Team Turkey. Top 5 en LMP2 Pro-Am pour l'Oreca-Gibson de l'équipe eupenoise DKR Engineering, pilotée par Tom Van Rompuy, le Mexicain Sebastian Alvarez et le Français Nathanael Berthon. L'European Le Mans Series se produira sur le Circuit de Spa-Francorchamps le week-end du 24 septembre. Il s'agira de la 5e et avant-dernière manche de la saison 2023. (Belga)