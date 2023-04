GT World Challenge Europe Endurance - Victoires de catégorie pour Maxime Soulet, Nicolas Baert et Sam Dejonghe à Monza

Nos onze représentants ont connu des fortunes diverses dans la première manche de l'officieux championnat d'endurance européen réservé aux GT3. Le Bruxellois Maxime Martin (BMW M4) n'aura pas du tout roulé de la journée. Il avu ses équipiers l'Italien Valentino Rossi, la légende du MotoGP, et le Brésilien Augusto Farfus, réussir la pole, mais aussi ce dernier être contraint à l'abandon au début de la deuxième heure de course après une crevaison. L'autre BMW de l'équipe belge WRT, pilotée par Dries Vanthoor, Charles Weerts et le Sud-Africain Sheldon van der Linde se dirigeait vers la deuxième place mais teriminé à la 6e place après une crevaison. L'Audi R8 LMS de l'équipe belge Comtoyou de Frédéric Vervisch, Gilles Magnus et de l'Allemand Christopher Haase a été contrainte. Comtoyou s'est consolé avec un succès en Gold Cup (la deuxième catégorie la plus relevée) avec Maxime Soulet, Nicolas Baert et l'Allemand Max Hofer, 7e au classement général. Victoire aussi en Silver Cup pour l'Audi de l'Anversois Sam Dejonghe, accompagné par le Britannique Finlay Hutchinson et le Néerlandais Loris Hezemans. En Bronze Cup, Sarah Bovy (Lamborghini Huracan) a terminé 8e et la Ferrari 488 de Louis et Jef Machiels 13e. BMW a réalisé le doublé au classement général avec le succès de Phillip Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly (Aut/All/G-B) devant Dan Harper/Neil Verhaegen/Max Hesse (G-B/USA/All). La Lamborghini de Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper (Ita/Ita/Afs) a complété le podium. La prochaine manche aura lieu le 4 juin avec les 1000 du Paul Ricard, en France. (Belga)