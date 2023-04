Jupiler Pro League - Le Club Bruges en Champions' playoffs, le Cercle en Europe playoffs, Zulte Waregem relégué

Genk (75 points), l'Union (75), l'Antwerp (72) et le Club Bruges (59) disputeront les Champions' playoffs. La Gantoise (56 points), le Standard (55 points), Westerlo (51 points) et le Cercle (50 points) joueront les Europe playoffs. La saison de Charleroi (48 points) et Anderlecht (46) est terminée. Zulte Waregem (27 points) accompagne Ostende (27) et Seraing (20) en Challenger Pro League, alors qu'Eupen (28 points) est sauvé. (Belga)