Kenya : l'opposition annonce la reprise des manifestations à partir du 2 mai

"Nous allons reprendre les rassemblements à partir du 2 mai, les manifestations seront circonscrites à Nairobi", la capitale kényane, a déclaré Dennis Onyango, porte-parole de Raila Odinga, vétéran de l'opposition qui a organisé en mars plusieurs rassemblements contre la vie chère. M. Odinga avait organisé depuis le 20 mars des manifestations bi-hebdomadaires, le lundi et le jeudi, accusant le président William Ruto d'avoir "volé" la présidentielle d'août mais aussi d'être incapable de juguler la flambée des prix. Ces rassemblements ont été interdits par la police. Raila Odinga, 78 ans, plusieurs fois candidat malheureux à la présidentielle, avait suspendu début avril les rassemblements pour participer à un dialogue avec le gouvernement. Selon le président kényan, une commission parlementaire bipartite devait explorer les possibilités de réviser le code électoral, tout en excluant toute alliance avec son rival. M. Odinga avait salué "le rameau d'olivier" présenté par M. Ruto, mais averti que les manifestations pourraient reprendre s'il n'y avait aucun progrès. Trois personnes dont un policier sont mortes pendant les manifestations, également marquées par des pillages et des actes de vandalisme. De nombreux Kényans luttent pour se nourrir au quotidien, confrontés à l'inflation (9,2% sur un an en février, avec 13,3% pour les seuls prix alimentaires), la dépréciation du shilling kényan et une sécheresse inédite dans certaines parties du pays. (Belga)