La Team Belgium ramène 20 médailles des Jeux mondiaux des transplantés en Australie

"C'est un énorme succès ! Nous avons obtenu beaucoup plus de médailles que nous l'espérions", a-t-il déclaré. "Tout le monde a réalisé d'excellentes performances. Nous sommes très satisfaits." Les Jeux de Perth se sont déroulés du 15 au 21 avril. La Belgique a remporté des médailles dans diverses disciplines, notamment le contre-la-montre et la course sur route en cyclisme, mais aussi en athlétisme, dans le 400 mètres, le 800 mètres et le lancer du poids, ainsi que dans le triathlon, organisé pour la première fois. La délégation belge comptait 24 athlètes, soit la plus importante jamais envoyée. Les Jeux Mondiaux des transplantés sont l'équivalent des Jeux Olympiques pour les personnes ayant subi une transplantation d'organe. La première édition a eu lieu en 1978. Les prochains Jeux auront lieu à Dresde, en Allemagne, en 2025. (Belga)