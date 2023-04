Le conducteur d'une camionnette percute un cycliste à Audenarde

L'accident s'est produit lorsqu'un groupe de cycliste a voulu traverser une route nationale à quatre bandes de circulation (N60). Une camionnette a alors heurté l'un d'entre eux. La victime de 54 ans, le président du club de cyclisme en question, a été emmené à l'hôpital dans un état critique. Les témoins ont déclaré que le conducteur de la camionnette roulait à une vitesse élevée et avait ignoré les signaleurs qui accompagnaient les cyclistes. Il a commis un délit de fuite, mais des membres du club ont pu relever sa plaque d'immatriculation. L'homme, âgé de 25 ans, s'est finalement rendu de lui-même à la police et a été soumis à un test d'alcoolémie et a un dépistage de drogue qui se sont respectivement révélés positif et négatif. Il a également été interrogé. Le parquet a désigné un expert en circulation pour enquêter sur les circonstances de l'accident. (Belga)