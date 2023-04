Les Belges à l'étranger - L'AZ Alkmaar large vainqueur de Waalwijk

Les tombeurs d'Anderlecht en Conference League ont rapidement ouvert la marque grâce à Sven Mijnans (8e, 1-0). Il a fallu attendre la seconde période pour voir le deuxième but tombé pour les locaux (50e, 2-0). Myron van Brederode mettait fin à tout suspense peu après l'heure de jeu (63e, 3-0). Zinho Vanheusden est resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre. Côté Waalwijk, Dario van den Buijs et Shawn Adewoye étaient titulaires. Les quatre autres Belges étaient sur le banc pour débuter le match. Sebbe Augustijns et Chris Lokesa sont montés à la 81e minute de jeu. (Belga)