Les Belges à l'étranger - Le PSV, avec Bakayoko à l'assist, remporte le choc face à l'Ajax

L'équipe d'Eindhoven a rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un but de Luuk de Jong sur un bel assist de Johan Bakayoko (13e, 1-0). En seconde période, Xavi Simons doublait l'avance du PSV sur penalty (54e, 2-0). Quelques minutes après ce second but, le match a été interrompu à la suite du jet d'un objet sur le terrain (59e). Luuk de Jong s'offrait un doublé à un petit quart d'heure du terme pour sceller la victoire des siens (78e, 3-0). Johan Bakayoko, titulaire, a été remplacé à la 66e minute par Thorgan Hazard. De son côté, Go Ahead Eagles s'est imposé lors de la réception du Fortuna Sittard (2-0). Trois précieux points qui leur permettent de prendre la 10e place avec 36 points et reléguer leur adversaire du jour à quatre unités, à la 12e place. Monté en cours, Xander Blomme s'est illustré en marquant le deuxième but de son équipe. Philippe Rommens, l'autre Belge des Go Ahead Eagles, a disputé l'intégralité de la rencontre. En France, Clermont a arraché une victoire à Nice (1-2) lors de la 32e journée de Ligue 1. Au classement, Clermont repasse 9e avec un point d'avance sur l'OGC Nice 10e. Les Clermontois ont pu compter sur des buts de Cham Muhammed et Saif-Eddine Khaoui pour décrocher cette victoire à l'extérieur. Maxime Caufriez a disputé l'intégralité de la rencontre. (Belga)