Les Belges à l'étranger - Milan bat facilement Lecce, Galatasaray et Mertens arrachent un point à Karagumruk

Rafael Leao a mis l'AC Milan aux commandes juste avant la fin de la première période (40e, 1-0). Il s'est offert un doublé à un quart d'heure du terme pour sceller la victoire (75e, 2-0). Aucun Belge n'était titulaire du côté des Rossoneri. Alexis Saelemaekers est entré sur le terrain à l'heure de jeu, tandis que Divock Origi et Aster Vranckx sont montés à la 78e minute. Charles De Ketelaere est resté sur le banc. En Turquie, le Galatasaray de Dries Mertens a arraché un point face à Karagumruk (3-3) lors de la 31e journée de la Super Lig. Au classement, Galatasaray reste leader avec sept points d'avance sur Fenerbahce (qui compte un match de moins). Après l'ouverture du score de Kerem Akturkoglu (3e, 1-0), Mbaye Diagne et un doublé de Fabio Borini ont surpris les visités et le marquoir indiquait 1-3 après 14 minutes. Galatasaray est revenu dans le match avant la pause sur un penalty d'Oliveira (45e+1, 2-3) avant de voir Boey sauver la mise à dix minutes du terme (80e, 3-3). Dries Mertens, titulaire pour le match, a été remplacé à la 78e minute.