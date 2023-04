Liège-Bastogne-Liège - Ilan van Wilder : "Nous avons respecté notre plan à la lettre"

"Nous avons livré la course parfaite", a expliqué van Wilder à la RTBF. "Toute l'équipe a tout fait pour contrôler la course et gérer la pression que les autres équipes nous menaient. J'ai vu Pogacar tomber derrière un coureur qui avait chuté. C'est dommage. Mais nous n'avons pas changé notre façon de gérer la course pour autant: nous aurions roulé de la même manière si Tadej Pogacar avait été dans la course. Je pense que nous sommes prêts pour le Giro." (Belga)