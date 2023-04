Liège-Bastogne-Liège - Remco Evenepoel: "Une victoire fantastique en arc-en-ciel dans une course fantastique" (2)

"J'ai un sentiment fantastique d'avoir passé la ligne avec ce beau maillot", a expliqué Remco Evenepoel. "Ce sera une belle photo à mettre dans ma chambre. La course a été longue et dure, surtout dans les deux dernières heures quand la pluie a commencé à tomber. La route est devenue glissante, notamment dans la côte de La Redoute où je voulais accélérer alors que ma roue arrière glissait." "Je veux remercier toute mon équipe qui a été à mes côtés dès le départ. Les Jumbo-Visma ont attaqué tôt, mais nous sommes restés calmes jusqu'au bout et notre scénario a réussi." Evenepoel a placé son accélération décisive dans la nouvelle côte de Cornémont, après La Redoute. "Je savais que c'était là que je devais pousser à fond pour lâcher tout le monde." Le Britannique Tom Pidcock, qui avait tenu sa roue, a lâché prise définitivement. Commentant la chute de Tadej Pogacar, Evenepoel a montré sa solidarité avec le Slovène, qui était annoncé comme son principal adversaire. "J'ai entendu un bruit horrible. On ne veut jamais qu'un coureur tombe. Mais c'est la course. J'envoie à Tadej Pogacar tout mon soutien et toutes mes forces. J'espère qu'il va bien. Dommage qu'il n'ait pas pu terminer la course. C'est la course, j'ai aussi connu ces moments-là aussi." Donnant un avis sur le changement de parcours au niveau de la côte de La Redoute, Evenepoel a indiqué que la nouvelle version lui convient mieux. "La nouvelle finale de la course est plus dure et elle me convient mieux. J'ai pu faire grandir mon avantage assez vite, 30 puis 60 puis 90 secondes, ce qui aurait été impossible à faire sur l'ancien parcours. La pluie et les chaussées humides ont rendu le parcours glissant dans la finale, j'avais une avance suffisante et je n'ai pas pris de risque. Dans les derniers kilomètres, je pensais déjà à la victoire et au prochain Giro." "Je savais que j'étais bien et tout a fonctionné comme prévu, nous avons appliqué notre plan A, Ilan van Wilder m'a placé idéalement dans le bon rythme dans la Redoute et je veux le saluer ainsi que toute l'équipe pour l'énorme travail fourni à Liège. Nous n'avons pas toujours la réussite ni la chance pendant le printemps, notamment dans les Flandriennes mais je veux souligner qu'il n'y a pas de concurrence dans notre équipe, entre les coureurs flandriens et les autres. Ma victoire à Liège est celle de toute l'équipe. C'est le résultat d'un très gros travail, c'est le cas pour tous les coureurs: depuis le 1er janvier et jusqu'au Giro, j'aurai été chez moi 7 à 8 jours tout au plus. Les sacrifices finissent toujours par payer et c'est très encourageant pour le Giro, dans deux semaines. Nous allons profiter du succès, bien nous reposer et bien travailler, de façon relax, pour préparer le Giro." Remco Evenepoel n'avait plus couru depuis le 26 mars, dans la dernière étape du Tour de Catalogne. Il avait ensuite effectué un long stage sur les pentes du volcan Teide à Tenerife et était rentré en Belgique jeudi en vue de Liège-Bastogne-Liège. (Belga)