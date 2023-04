Liège-Bastogne-Liège - Remco Evenepoel: "Une victoire fantastique en arc-en-ciel dans une course fantastique"

"J'ai un sentiment fantastique d'avoir passé la ligne avec ce beau maillot", a expliqué Remco Evenepoel. "Ce sera une belle photo à mettre dans ma chambre. La course a été longue et dure, surtout dans les deux dernières heures quand la pluie a commencé à tomber. La route est devenue glissante, notamment dans la côte de La Redoute où je voulais accélérer alors que ma roue arrière glissait." "Je veux remercier toute mon équipe qui a été à mes côtés dès le départ. Les Jumbo-Visma ont attaqué tôt, mais nous sommes restés calmes jusqu'au bout et notre scénario a réussi." Evenepoel a placé son accélération décisive dans la nouvelle côte de Cornémont, après La Redoute. "Je savais que c'était là que je devais pousser à fond pour lâcher tout le monde." Le Britannique Tom Pidcock, qui avait tenu sa roue, a lâché prise définitivement. Commentant la chute de Tadej Pogacar, Evenepoel a montré sa solidarité avec le Slovène, qui était annoncé comme son principal adversaire. "J'ai entendu un bruit horrible. On ne veut jamais qu'un coureur tombe. Mais c'est la course. J'envoie à Tadej Pogacar tout mon soutien et toutes mes forces. J'espère qu'il va bien. Dommage qu'il n'ait pas pu terminer la course. C'est la course, j'ai aussi connu ces moments-là aussi." (Belga)