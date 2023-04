Liège-Bastogne-Liège - Santiago Buitrago : "Un honneur d'être avec Pidcock et Evenepoel sur le podium"

"Je savais que le sprint face à Pidcock n'allait pas être facile mais, après 250 kilomètres de course, on ne sait pas vraiment comme sont les jambes et j'ai donc décidé de tenter ma chance", a expliqué Santiago Buitrago, 23 ans comme ses deux compères sur le podium. "J'ai lancé aux 300 mètres, peut-être un peu trop tôt et je n'ai pas pu conserver ma vitesse pour battre Pidcock." "C'est un honneur d'avoir terminé cette course avec Pidcock et Evenepoel, c'est une motivation supplémentaire pour le reste de la saison, notamment pour le prochain Giro", a conclu le coureur colombien. (Belga)