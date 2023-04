Ligue des Champions féminine - Wolfsburg et Arsenal dos à dos après leur demi-finale aller

Tombeuses du Paris SG en quarts de finale, les joueuses de Wolfsburg étaient privées de leur attaquante allemande Alexandra Popp, mais ont réalisé le meilleur départ, grâce à l'Islandaise Svenidis Jonsdottir. L'attaquante de 21 ans a dévié une longue balle de la tête pour adresser une passe décisive à l'avant-centre polonaise Ewa Pajor (19e), avant de doubler la mise pour Wolfsburg à la 24e minute. Juste avant la pause, la Brésilienne Rafaelle a réduit la marque pour Arsenal, s'élevant plus haut que tout le monde pour tromper la gardienne de Wolfsburg Merle Frohms (44e). En seconde période, la Suédoise Stina Blackstenius a égalisé à la 69e minute pour un match nul équitable, gardant le suspens entier avant le match retour. Arsenal n'a plus disputé la finale de la Ligue des champions depuis son sacre en 2007, alors que les "Louves" visent une sixième finale en l'espace de onze ans, rêvant d'un troisième titre continental après 2013 et 2014. Samedi dans la première demi-finale, Barcelone est venu s'imposer 0-1 à Chelsea. La finale est prévue le 3 juin à Eindhoven (Pays-Bas). (Belga)