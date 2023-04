Londres compte évacuer ses diplomates aussitôt que possible

Les ministères britanniques sont prêts à aider les représentants officiels britanniques à quitter le pays africain qui entame une seconde semaine d'affrontements entre l'armée soudanaise et un groupe paramilitaire. Mais une source gouvernementale britannique a aussi pointé qu'une évacuation serait "incroyablement limitée" et concentrée sur un petit nombre de fonctionnaires britanniques dans la capitale Khartoum. Toute évacuation par les airs ne serait certainement pas de la même ampleur que celle réalisée par Londres depuis l'Afghanistan en 2021, alors que la présence diplomatique ou militaire du Royaume-Uni au Soudan reste plus limitée. La diplomatie britannique recommande à ses ressortissants dans le pays à signaler leur présence et à rester à l'intérieur, à l'abri. "Il n'y a aucune suggestion pour le moment que des Britanniques sont pris pour cible par des factions armées", a assuré cette source. Les commentaires surviennent après que l'armée soudanaise a affirmé coordonner des efforts d'évacuations de ressortissants étrangers et diplomates par avion dont des Britanniques, des Américains, des Français et des Chinois. (Belga)