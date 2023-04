Météo - De la pluie pour terminer le week-end... et commencer la semaine

Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud avec des pointes pouvant localement atteindre 50 à 60 km/h, voire 60 à 70 km/h en fin d'après-midi. La nuit de dimanche à lundi, le temps redeviendra temporairement plus sec avec des éclaircies. La semaine débutera avec des pluies sur le centre et l'est de la Belgique, lundi. Un ciel plus variable s'installera ensuite à partir de l'ouest avec des averses qui concerneront surtout la moitié sud du pays. Les températures seront fraiches (de 8 à 13 degrés). Mardi, le ciel sera très nuageux le matin en Ardenne, avec encore possibilité de quelques averses résiduelles. En cours de journée, le ciel deviendra assez ensoleillé dans toutes les régions. L'IRM prévoit une légère hausse des températures pour vendredi et samedi, avec 17-18 degrés. (Belga)