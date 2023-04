NBA - Les Sixers qualifiés, les Suns tout près, les Lakers écrasent les Grizzlies

Les Phoenix Suns se sont imposés face aux LA Clippers (100-112) et prennent une sérieuse option sur la qualification en demi-finale de la conférence ouest en menant leur série 3-1. Le Miami Heat a écrasé les Milwaukee Bucks, premiers de la saison régulière mais privés de leur star Giannis Antetokounmpo (121-99), pour prendre l'avantage 2-1, mais Jimmy Butler et Victor Oladipo se sont blessés. Sans leur pivot vedette Joel Embiid, blessé au genou droit, les Sixers ont pu compter sur Tobias Harris (25 pts, 12 rbds) et James Harden (17 pts, 11 passes, 8 rbds) pour éliminer les Nets. C'est le premier "sweep" des Sixers (victoire d'un tour de play-offs sans perdre un match) depuis 1991, et le premier au meilleur des sept matches depuis 1985. Les Sixers affronteront le vainqueur de la série entre Boston et Atlanta, où les Celtics mènent 2 à 1 avant le match N.4 dimanche. A l'Ouest, les propos de Dillon Brooks, qui a provoqué LeBron James sur son âge, ont semble-t-il eu l'effet de motiver l'ailier des Lakers et ses coéquipiers. LeBron James a terminé la rencontre avec 25 points, tandis que Brooks a été expulsé au début du troisième quart-temps après avoir frappé "King James" à l'aine. Phoenix, qui avait perdu le match inaugural de sa série, s'est parfaitement relancé dans son premier tour de play-offs face aux Clippers, qui doivent jouer sans Kawhi Leonard depuis deux matches et sans Paul George sur l'ensemble de la série. (Belga)