Quelque 120 migrants secourus en Méditerranée

Quelque 90 personnes, dont 14 mineurs, ont été secourues en mer par les garde-côtes samedi soir et amenées au port de Roccella Ionica, en Calabre, a rapporté l'agence de presse ANSA dimanche. Le navire humanitaire Ocean Viking de l'organisation SOS Méditerranée est lui est arrivé dimanche matin dans le port de Bari avec une trentaine de personnes originaires du Soudan et du Bangladesh. Un mineur a dû être admis dans un hôpital de Bari en raison de problèmes de santé. Ces personnes ont été secourues jeudi soir dans les eaux internationales près de Malte. Elles avaient dérivé pendant cinq jours en Méditerranée avant d'être repérées par l'Ocean Viking. Selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, plus de 35.000 migrants ont rejoint l'Italie par bateau depuis le début de l'année, contre environ 8.600 à la même période l'an dernier. (Belga)