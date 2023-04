Succès pour les Belges en GT2 et GT4 European Series à Monza

Après une course 1 marquée par un abandon à la suite d'un accrochage dès le premier virage, l'écurie hasseltoise PK Carsport a fait honneur à son titre en GT2 European Series avec une victoire en course 2. C'est la KTM X-Bow GT2 engagée par le True Racing pour le Slovaque Stefan Rosina et le Belge Nicolas Saelens, ancien membre de PK Carsport, qui passait la ligne d'arrivée en tête mais la supercar autrichienne était pénalisée de 46 secondes pour une infraction lors du pitstop obligatoire. Cet incident renvoyait Rosina et Saelens au huitième rang. Arrivés deuxièmes au baisser du drapeau à damier, Peter Guelinckx et Stienes Longin récupéraient la victoire. Le duo de l'Audi R8 GT2 N.1 s'impose devant l'Audi R8 GT2 LP Racing des Français Henry Hassid et Anthony Beltoise, victorieux le samedi. Associé au Hollandais Dante Rappange sur la Chevrolet Camaro du V8 Racing, Kenny Herremans a pris la deuxième place au général, comme en Silver Cup, en GT4 European Series. Partie 3e, la GT américaine prenait le deuxième rang en première partie de course. Une position que Herremans allait conserver jusqu'à l'arrivée derrière la BMW M4 GT4 Hofor Racing de l'Italien Gabriele Piana et de l'Allemand Schrey. Top 10 en Silver Cup et onzième place générale pour la Toyota Supra du Belge Antoine Potty et du Français Etienne Cheli sous les couleurs belges du Xwift Racing Events. (Belga)