Trois associations régionales lancent le premier Baromètre national des piétons

Pour les trois associations, il est grand temps de mieux connaitre les besoins des marcheurs, qui représentent le plus grand groupe de personnes qui se déplacent dans notre pays, loin devant les cyclistes et les automobilistes. "C'est important, car le débat sur la mobilité oublie souvent la situation des piétons, alors que les infrastructures leur étant destinées sont sous pression", note le Voetgangersbeweging. L'objectif de l'enquête est d'évaluer la qualité des déplacements à pied dans les villes et les communes belges. La sécurité, le confort, les habitudes des piétons, les infrastructures et l'importance que les localités accordent aux marcheurs sont notamment abordés par le sondage. "Nous marchons tous chaque jour dans notre vie quotidienne, mais nous ne possédons paradoxalement que très peu de données sur les besoins des piétons", souligne George Gilkinet. "Sur base des informations collectés par l'enquête, nous pourrons adapter nos politiques aux besoins réels des personnes qui se déplacent à pied." Il sera possible de répondre au sondage jusqu'au 30 juin sur le site https://barometrepieton.be. Chaque marcheur a la possibilité de répondre plusieurs fois, en lien avec les différentes communes qu'il fréquente chaque jour. Les résultats sont attendus pour octobre 2023. (Belga)