424 CPAS vont utiliser l'outil REMI pour l'octroi d'aides financières supplémentaires

Fin 2022, le gouvernement fédéral avait attribué le marché public au CEBUD en vue de la mise à disposition de l'outil REMI aux CPAS. Ces derniers avaient jusqu'au 31 mars pour s'inscrire et marquer leur intérêt à intégrer ce système dans leur travail quotidien. Au total, 424 - sur 581 - CPAS ont décidé de participer au projet: 16 en Région bruxelloise, 159 en Wallonie et 249 en Flandre. "Les crises successives ont mis en lumière des besoins croissants de certains ménages. Avec l'application informatique REMI, les CPAS participants disposeront d'un outil qui leur permettra d'objectiver précisément ces besoins à partir des recettes et dépenses réelles des ménages sollicitant une aide financière", a commenté la ministre Lalieux. Concrètement, REMI compare les revenus des ménages aux budgets de référence qui ont été établis sur la base de recherches scientifiques et qui définissent le revenu minimum dont une famille a besoin pour participer pleinement à la société. Si l'analyse de REMI conclut que les ménages ne disposent pas de revenus suffisants pour vivre dignement, les assistants sociaux pourront calculer et accorder l'aide financière supplémentaire adaptée pour aider les bénéficiaires, les CPAS gardant néanmoins la maîtrise sur le montant de l'aide financière supplémentaire accordée. Le projet REMI dispose d'un budget de 35 millions d'euros en 2023 et du même montant en 2024. (Belga)