BNXT League - Le Croate Ivica Skelin est le "Coach de l'année"

Ivica Skelin, 49 ans, n'entraîne les Antwerp Giants que depuis cette saison. Après des débuts difficiles, il a remis l'équipe sur les rails. En mars, Anvers a battu Ostende en finale de la Coupe de Belgique et occupe la première place du classement. "Je ne veux pas promettre un titre", dit Skelin pour tempérer les attentes. "Nous allons essayer de nous battre, nous allons faire de notre mieux, mais nos chances sont aussi élevées que celles des autres prétendants au titre". Skelin a rejoint la Belgique pour la première fois en 2001, en tant que coach-adjoint à Pepinster. Plus tard, il y est devenu entraîneur principal. Il a également occupé ce poste à Louvain. Ces dix dernières années, il a coaché aux Pays-Bas, où il a été élu entraîneur de l'année à deux reprises et a remporté le titre avec Groningue. Revenu en Belgique, le début de la saison a été particulièrement difficile. Trois Américains ont été remplacés dans les premiers mois. "Je pensais que certains joueurs seraient plus performants, mais si ça ne marche pas, il faut faire des changements", explique-t-il. "Oui, j'ai fait des erreurs. J'en fais tous les jours. Devenir coach de l'année ne signifie pas que vous ne faites pas d'erreurs. Skelin succède à Kristof Michiels. Michiels. L'entraîneur de Malines, faisait de nouveau partie des trois finalistes de cette saison avec Sam Rotsaert, l'entraîneur du Spirou Charleroi. (Belga)