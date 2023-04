Bourse de Bruxelles - Un BEL 20 sans conviction mais en légère hausse

D'Ieteren (171,70) et Umicore (29,53) emmenaient les hausses en progressant de 1,48 et 0,99%, devant Solvay (108,75) et Galapagos (34,91), positives de 0,97 et 0,95%. AB InBev (59,82) valait 0,25% de plus que vendredi, Ageas (40,44) gagnant 0,42% alors que KBC (65,70) restait négative de 0,27%. UCB (87,86) s'appréciait de 0,18% alors que arGEN-X (352,70) cédait de justesse 0,08%. Aperam (31,74) perdait 2,16%, Melexis (95,05) et Proximus (8,45) reculant de 1,25 et 1,61%. Qrf (11,35) et VGP (91,60) progressaient par ailleurs de 3,2 et 2,3%, Immobel (46,15) reculant par contre de 2,2% mais, pour un bond de 5,5% si on tenait compte de son détachement de coupon. Roularta (17,50) chutait de 2,8% tandis que Lotus Bakeries (6.310) reculait de 1,9%, Belysse (1,105) et Euronav (16,075) progressant par contre de 3,7 et 5,7%. Biotalys (6,66) gagnait enfin 2,4% contrairement à Hyloris (12,80) et Nyxoah (7,96) qui abandonnaient 4,5 et 2%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1030 USD, contre 1,0990 dans la matinée et 1,0965 vendredi. Le lingot se négociait autour de 57.815 euros, en recul de 135 euros. (Belga)